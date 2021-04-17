Життя цих знаків Зодіаку різко зміниться наприкінці весни

Згідно з прогнозом астрологів, цей рік буде доволі стабільним і спокійним, але не позбавленим крутих поворотів долі. Деякі представники Зодіаку відчули їх на собі ще взимку, однак іншим тільки доведеться вступити у новий життєвий етап.

Головними щасливчиками весни стануть чотири знаки, пише astrofame.

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Терези

Терезам весна подарує натхнення і творчий прорив. Найбільше він проявиться у людей, пов'язаних з театром, кіно і музикою. У квітні-травні почнеться неймовірний підйом енергії, що дуже швидко принесе свої плоди.

Скорпіон

Скорпіонів весна потішить довгоочікуваним відпочинком і новими враженнями. Астрологи радять не боятися вибирати нові дороги і відкривати нові двері.

Стрілець

Людей, народжених під цим знаком, весна винагородить за всі старання. Найбільші зміни намічаються в фінансовому плані. Професійні обов'язки зростуть, але з ними значно підніметься і зарплата.

Козеріг

Козерогів весна також порадує просуванням кар'єрними сходами. Досягнуть успіху все творчі люди, дизайнери, а також державні службовці.

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