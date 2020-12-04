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Життя без меж. Ніку Вуйчичу – 38, дивіться виступи найвідомішого мотиватора
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Ніку Вуйчичу, найбільш знаменитому у світі мотиваційному тренеру, який на своєму досвіді доводить, наскільки безмежні можливості людини, сьогодні виповнюється 38 років. Що ж робить Ніка таким привабливим? Чому його промови мають такий сильний резонанс і вплив на інших людей?
Виступи Ніка Вуйчича справляють сильне враження і впливають на людей у всіх куточках планети. Можна припустити, що на початку його кар'єри мотиваційного спікера велика частина людей приходила подивитися просто на людину без рук і ніг. Зараз же до нього на виступи приходять послухати його промову, надихнутися і прийняти себе.
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Він народився з рідкісним захворюванням: без рук і без ніг. Нік Вуйчич довго вчився бути щасливим не дивлячись ні на що. І у нього вийшло. Сьогодні його мужність дарує надію іншим, не тільки таким, як він, а й цілком здоровим людям.
Знайти своє призначення Ніку допоміг шкільний прибиральник. Він постійно повторював хлопцеві, що йому варто виступити перед однолітками, розповісти про всі труднощі, з якими щодня йому доводиться стикатися. І Нік це зробив. І вже не зупинявся. Сьогодні Нік Вуйчич один з найбільш популярних ораторів сучасності. Щодня йому надходить близько ста пропозицій про інтерв'ю та лекції з усього світу.
Крім того, що Нік є чудовим християнським оратором, він ще написав кілька книг, знявся в кіно, створив фонд Життя без кінцівок, який допомагає тим, хто, як і Нік, має вроджений синдром тетраамелії, і тим, хто втратив руки і ноги через нещасні випадки або хвороби. Ніколас веде активний спосіб життя: плаває, катається на скейті, захоплюється серфінгом і парашутним спортом.
"Коли вам захочеться зрадити свою мрію, змусьте себе попрацювати ще один день, тиждень, місяць і ще один рік. Ви здивуєтеся тому, що станеться, якщо ви не здастеся...".
Попри особливості свого зовнішнього вигляду, Нік закохувався, так само як і всі хлопчики. Перший раз він випробував почуття закоханості в першому класі. Предметом його обожнювання стала дівчинка, на ім'я Меган. Наступного разу Вуйчич пізнав любов в дев'ятнадцять, але ці відносини були доволі складними. Роман був платонічним і розтягнувся на чотири роки, а потім почуття пішли на спад. Після цього Нік вже вирішив, що ніколи не зазнає щастя в особистому житті, що у нього ніколи не буде сім'ї, але він глибоко помилявся. Нік підкорив серце Канае Міяхаре, з якою він одружився в 2012 році, і яка подарувала йому двох абсолютно здорових хлопчиків.
Сьогодні Нік, як і раніше, займається проповідницькою діяльністю. У нього купа планів, а поїздки розписані на кілька років наперед. Він готовий читати лекції в будь-якому кінці земної кулі, де люди потребують його прикладу подолання життєвих труднощів.
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