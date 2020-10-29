Науковці розповіли, чому у людей падає мотивація

Дослідження на лабораторних мишах припускають, що під впливом процесів старіння в мозку у людини знижується мотивація. Через це вона стає менш схильною до прийняття тих чи інших рішень.

Добре відомо, що у літніх людей мотивація значно нижча, ніж у молодих. Але це пов'язано не тільки зі здоровим глуздом і розумінням того, що у молоді більше часу попереду.

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Зниження мотивації пояснюється процесами у мозку, які вдалося виявити під час дослідів з лабораторними мишами. Їх проводили вчені Массачусетського інституту технологій, які ідентифікували мережу мозку, критично важливу для підтримки подібного роду мотивації.

Ця мережа особливо необхідна для прийняття рішень та навчання цьому процесу. З її допомогою люди оцінюють витрати та визначають той рівень заохочень, який може послідувати після тієї або іншої дії. Учені з'ясували, що можуть посилити мотивацію літніх мишей до залучення у цей процес навчання завдяки реактивації цієї мережі мозку. Можливий і зворотний процес, при якому ця мотивація знижується, якщо цю мережу придушити.

Дослідники підкреслюють, що нормальне функціонування мережі вкрай важливо для соціального добробуту та пошуку нових засобів навчання процесів прийняття рішень. Тієї самої мережею виявився стріатум – частина базарних ганглій або скупчень мозкових центрів, пов'язаних з формуванням звичок, контролем довільних рухів, емоцій і прихильностей.

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