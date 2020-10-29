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Науковці розповіли, чому у людей падає мотивація

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Мотивація має властивість падати з часом - фото 1
Мотивація має властивість падати з часом

Дослідження на лабораторних мишах припускають, що під впливом процесів старіння в мозку у людини знижується мотивація. Через це вона стає менш схильною до прийняття тих чи інших рішень.

Добре відомо, що у літніх людей мотивація значно нижча, ніж у молодих. Але це пов'язано не тільки зі здоровим глуздом і розумінням того, що у молоді більше часу попереду.

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Зниження мотивації пояснюється процесами у мозку, які вдалося виявити під час дослідів з лабораторними мишами. Їх проводили вчені Массачусетського інституту технологій, які ідентифікували мережу мозку, критично важливу для підтримки подібного роду мотивації.

Ця мережа особливо необхідна для прийняття рішень та навчання цьому процесу. З її допомогою люди оцінюють витрати та визначають той рівень заохочень, який може послідувати після тієї або іншої дії. Учені з'ясували, що можуть посилити мотивацію літніх мишей до залучення у цей процес навчання завдяки реактивації цієї мережі мозку. Можливий і зворотний процес, при якому ця мотивація знижується, якщо цю мережу придушити.

Науковці розповіли, чому у людей падає мотивація - фото 432728

Дослідники підкреслюють, що нормальне функціонування мережі вкрай важливо для соціального добробуту та пошуку нових засобів навчання процесів прийняття рішень. Тієї самої мережею виявився стріатум – частина базарних ганглій або скупчень мозкових центрів, пов'язаних з формуванням звичок, контролем довільних рухів, емоцій і прихильностей.

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Джерело: MIT EDU
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