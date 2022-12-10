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Житомирські десантники захопили новеньку ворожу БМП "Басурманин" – відео

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Десантники захопили нову ворожу БМП "Басурманин" - фото 1
Десантники захопили нову ворожу БМП "Басурманин" / Скриншот з відео

Українські військові щодня роблять все, щоб кількість російських загарбників та їхньої техніки стрімко зменшувалась на території нашої країни. Та інколи останнє вдається затрофеїти і з ворожої ж зброї знищувати окупантів. Так трапилось і з БМП “Басурманин", яка вже працює проти своїх творців.

Бійці з 95 окремої десантно-штурмової бригади захопили майже новеньку бойову машину піхоти "Басурманин", яку окупанти просто залишили на полі бою, намагаючись врятуватись від вогняних вітань ЗСУ. Тож тепер БМП тестують і зовсім скоро вона допомагатиме знищувати тих, хто й привіз її на територію України. Відео з перевіркою трофейної техніки від житомирських десантників поділились у Командуванні Десантно-штурмових військ.

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Дана техніка є модернізованою БМП-1. Уперше її продемонстрували у 2018 році, а випробував її ворог вже на українській землі після початку повномасштабного вторгнення. Скільки таких "Басурманинів" є на озброєнні в окупанта поки не відомо, але українські військові кажуть, що їх не так багато. Тому такий трофей ще більш цінний.Разом до Перемоги! - йдеться в описі.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

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