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Українські десантники показали, як знищують ворогів біля Бахмута – відео

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Українські воїни знищують окупантів під Бахмутом - фото 1
Українські воїни знищують окупантів під Бахмутом / Скриншот з відео

Кожного дня українські захисники без перерв та перепочинку працюють над тим, що на нашій території не залишилось жодного загарбника. І відео від однієї з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ це підтверджує.

Українські воїни щодня викладаються на максимум, щоб наблизити перемогу у війні з російськими окупантами. Зараз захисники активно працюють над звільненням тимчасово окупованих територій. І відео з ефектною роботою мінометного підрозділу 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ під Бахмутом показує, що наші бійці – неймовірні, пише Радіо MAXIMUM.

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Зорієнтовані мінометники щодо дій противника завдяки підрозділам БПЛА розрахунки знищили живу силу окупантів на одній із позицій в районі міста Бахмут. Після успішного вогневого ураження, в даному районі живої сили окупантів більше не було помічено. Працюємо далі, – розповів командир мінометного підрозділу окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України.

Станом на 8 грудня окупанти втратили приблизно 93 080 одиниць особового складу, 2 937 танків та 1 925 артилерійських систем. Повний перелік втрат армії росії з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

Українські десантники показали, як знищують ворогів біля Бахмута – відео - фото 516705

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