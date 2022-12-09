Українські воїни показали, як російські танки перетворюються у палаючий брухт – відео

Українські захисники щодня роблять все, щоб зменшити кількість окупантів та ворожої техніки на території нашої країни. І буквально вибухове відео від бійців з 92 окремої механізованої бригади це підтверджує!

Кожного дня українські воїни безупинно працюють над наближенням перемоги України та знищенням всіх загарбників, які намагаються нищити нашу землю. Тому кожне нове відео від ЗСУ підіймає бойовий дух та мотивує допомагати нашим захисникам ще більше. Не став винятком і запис, який з'явився на офіційній сторінці у фейсбуці 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

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Ти ж хотів цієї землі, тепер змішайся з нею! Слава Воїнам ЗСУ! – лаконічно зауважили бійці під відео, на якому блискуче знищують ворожі танки.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням

Станом на 9 грудня армія окупантів втратила приблизно 93 390 одиниця особового складу, 2 937 танків та 1 926 артилерійських систем. Повний перелік втрат росії з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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