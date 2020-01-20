Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Житло за 6000 доларів: у Дубаї надрукували величезний будинок на 3D-принтері

  • 21
Житло за 6000 доларів: у Дубаї надрукували величезний будинок на 3D-принтері - фото 1

Компанія S-Squared побудувала житловий будинок площею близько 177 кв. м, який був створений за допомогою 3D-принтера SQ4D. Повністю готовий проєкт зайняв 8 днів, з яких на сам друк пішло всього 48 годин, зазначають інженери.

Як будівельний матеріал компанія використовувала спеціальну масу на основі гіпсу, яка є однією з різновидів бетону. У новобудові будуть розташовуватися адміністративні об'єкти муніципалітету Дубая.

І ще: В Італії друкують 3D-будинки за ціною смартфона

Житло за 6000 доларів: у Дубаї надрукували величезний будинок на 3D-принтері - фото 380890

Фірма також зазначає, що будівництво з бетону не тільки економічно вигідно, але і безпечніше з точки зору того, що готовий будинок більш вогнетривкий і дійсно стійкіший до руйнівних впливів часу в цілому. Попри використання вогнетривкого бетону, виробникові вдалося вкластися всього у 6000 доларів.

Принтер може будувати фундаменти, інженерні комунікації, а також зовнішні та внутрішні стіни. Він також споживає набагато менше енергії, ніж традиційні методи будівництва, тому є екологічно чистим, а вимоги до робочої сили скорочуються. Швидкість створення є одним з великих плюсів при використанні технології 3D-друку, і якщо SQ4D дійсно зможе зробити процес складання ще у два рази швидше, це стане важливим кроком вперед.

Читайте також: У Лондоні здається квартира з унітазом в спальні

Джерело: techradar
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
  • 15 cічня, 15:00
  • 14291
ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства
  • 16 cічня, 14:00
  • 2553
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2029240
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології