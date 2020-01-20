Житло за 6000 доларів: у Дубаї надрукували величезний будинок на 3D-принтері

Компанія S-Squared побудувала житловий будинок площею близько 177 кв. м, який був створений за допомогою 3D-принтера SQ4D. Повністю готовий проєкт зайняв 8 днів, з яких на сам друк пішло всього 48 годин, зазначають інженери.

Як будівельний матеріал компанія використовувала спеціальну масу на основі гіпсу, яка є однією з різновидів бетону. У новобудові будуть розташовуватися адміністративні об'єкти муніципалітету Дубая.

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Фірма також зазначає, що будівництво з бетону не тільки економічно вигідно, але і безпечніше з точки зору того, що готовий будинок більш вогнетривкий і дійсно стійкіший до руйнівних впливів часу в цілому. Попри використання вогнетривкого бетону, виробникові вдалося вкластися всього у 6000 доларів.

Принтер може будувати фундаменти, інженерні комунікації, а також зовнішні та внутрішні стіни. Він також споживає набагато менше енергії, ніж традиційні методи будівництва, тому є екологічно чистим, а вимоги до робочої сили скорочуються. Швидкість створення є одним з великих плюсів при використанні технології 3D-друку, і якщо SQ4D дійсно зможе зробити процес складання ще у два рази швидше, це стане важливим кроком вперед.

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