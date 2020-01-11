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В Італії друкують 3D-будинки за ціною смартфона

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В Італії друкують 3D-будинки за ціною смартфона - фото 1

Італійська компанія 3D WASP створює будинки, надруковані за допомогою 3D-принтера.Будівництво невеликого помешкання на 30 квадратних метрів займає 100 годин і вимагає тільки двох робітників.

Компанія розробила принтери, що дозволяють друкувати об'ємні структури з бетону і геополімеру. При цьому подібний будинок передбачає мінімальний вплив на навколишнє середовище.

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Для будівництва житла використовують 25% грунту, що видобувається на місці будівництва, 40% становить рисова солома, близько 25% - рисове лушпиння і 10% – вапно.

Конструкція такого будинку економічна в опаленні, світло в нього надходить крізь велике вікно на даху. А вартість такого будинку порівнянна з новим смартфоном, наприклад iPhone останньої моделі. Так, будинок на 30 квадратних метрів може побудувати лише дві особи за 100 годин.

В Італії друкують 3D-будинки за ціною смартфона - фото 379062

В Італії друкують 3D-будинки за ціною смартфона - фото 379063

В Італії друкують 3D-будинки за ціною смартфона - фото 379064

В Італії друкують 3D-будинки за ціною смартфона - фото 379065

В Італії друкують 3D-будинки за ціною смартфона - фото 379066

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Джерело: elmundo
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