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У Лондоні здається квартира з унітазом в спальні

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У Лондоні здається квартира з унітазом в спальні - фото 1

Квартиру з дивним плануванням в центрі Лондона здають в оренду за чималу суму. У помешканні раковина і унітаз стоять в спальні поруч з ліжком.

У Лондоні пропонують найняти квартиру, в якій унітаз і душ встановлені прямо в спальні, без перегородок. Ціна такого оригінального дизайнерського рішення становить 1625 фунтів стерлінгів (51 тисяч гривень) на місяць. А у сусідній кімнаті розташовані вітальня і кухня.

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Квартиру з незвичайним плануванням агенти з нерухомості описують як "вражаючу студію з високоякісним обладнанням". Ціна на квартиру "кусається", оскільки вона розташована в центрі Лондона. Рієлтори ж вважають, що вартість оренди ще досить прийнятна, оскільки в цій частині столиці зазвичай ціни набагато вищі.

У Лондоні здається квартира з унітазом в спальні - фото 380176

У Лондоні здається квартира з унітазом в спальні - фото 380177

У Лондоні здається квартира з унітазом в спальні - фото 380178

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Джерело: thesun
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