Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження

  • 674
Найпопулярніші українські пісні 70-90 х - фото 1
Найпопулярніші українські пісні 70-90 х

Поки всі співають сучасні хіти, ми вирішили дізнатися, що слухали наші батьки тоді, коли ми тільки з'явилися на світ. Шукайте свій рік народження та насолоджуйтеся найпопулярнішим українським хітом того часу!

Українська музика 70-90 х років значно відрізнялася від зарубіжної. Однак спільним залишився той факт, що найкращі хіти тих часів і досі не втратили своєї популярності.

Це цікаво: Яка зарубіжна пісня була найпопулярнішою в рік твого народження

Пропонуємо тобі повернутися у минуле та дізнатися, яку ж українську пісню слухали та співали всі в рік твого народження. При цьому в 90-х ми не зуміли обрати тільки один хіт на рік, тому насолоджуйтеся цілою добіркою улюблених композицій!

1975: Верба – Світозари

1976: А ми удвох – ВІА Кобза

1977: Балада про мальви – Софія Ротару

1978: Ой під вишнею – Тріо Маренич

1979: Я ще не все тобі сказав – Віктор Шпортько

1980: Стожари – Назарій Яремчук

1981: Пшеничне перевесло – ВІА Ватра

1982: Василина – Іван Попович

1983: Гай, зелений гай – Назарій Яремчук

1984: Минає день, минає ніч – Микола Мозговий

1985: Тече вода – Василь Зінкевич

1986: Ти, земле моя – Алла Кудлай

1987: Україна – Тарас Петриненко

1988: Мамина світлиця – Василь Зінкевич

1989: Піду втоплюся – Андрій Миколайчук

1990: Україночка – Оксана Білозір

1991: Пісня про пісню – Тарас Петриненко

Ми – хлопці з Бандерштату – Брати Гадюкіни

Одна з найпопулярніших пісень українського року. Альтернативний львівський гурт "Брати Гадюкіни" підкорив Україну, яка щойно здобула Незалежність, цим шалено популярним хітом, а з легкої руки вокаліста Сергія Кузьмінського Львів отримав другу назву – Бандерштат.

А липи цвітуть – Іво Бобул і Лілія Сандулесу

1992: Божевільна – Ірина Білик

Шось зимно – Скрябін

1993: То моє море – Віка Врадій

Панно кохання – Таїсія Повалій

1994: Ти подобаєшся мені – Віктор Павлік

Хрещатик – Павло Зібров

Файне місто Тернопіль – Брати Гадюкіни

1995: Вона – Плач Єремії

У райськім саду – Степан Гіга

Хей-Хай! – Хвилю Тримай

1996: Я йду – Юрко Юрченко

Шикидим – Віктор Павлік

Двоє – Фантом 2

1997: А тепер усе інакше – Аква Віта

Весна – ВВ

Смажений кабанчик – Степ

1998: Там, де нас нема – Океан Ельзи

Танець Пінгвіна – Скрябін

Купила мама коника – Шао? Бао!

1999: Місяць – Наталія Могилевська

А я пливу – Ірина Білик

Франсуа – Мертвий Півень

2000: То моє море – Сестричка Віка

EL Кравчук – Доля

Горобина ніч – Оксана Білозір

А яка пісня з дитинства була вашою найулюбленішою?

Це цікаво: Як змінилися найвідоміші українські зірки за час своєї кар'єри

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone та Samsung Galaxy: ТОП-5 смартфонів 2000-х, якими марив кожен
  • 11 березня, 15:13
  • 857
Гороскоп на 13 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 18:00
  • 802
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1310289
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Музика