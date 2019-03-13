Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження

Поки всі співають сучасні хіти, ми вирішили дізнатися, що слухали наші батьки тоді, коли ми тільки з'явилися на світ. Шукайте свій рік народження та насолоджуйтеся найпопулярнішим українським хітом того часу!

Українська музика 70-90 х років значно відрізнялася від зарубіжної. Однак спільним залишився той факт, що найкращі хіти тих часів і досі не втратили своєї популярності.

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Пропонуємо тобі повернутися у минуле та дізнатися, яку ж українську пісню слухали та співали всі в рік твого народження. При цьому в 90-х ми не зуміли обрати тільки один хіт на рік, тому насолоджуйтеся цілою добіркою улюблених композицій!

1975: Верба – Світозари

1976: А ми удвох – ВІА Кобза

1977: Балада про мальви – Софія Ротару

1978: Ой під вишнею – Тріо Маренич

1979: Я ще не все тобі сказав – Віктор Шпортько

1980: Стожари – Назарій Яремчук

1981: Пшеничне перевесло – ВІА Ватра

1982: Василина – Іван Попович

1983: Гай, зелений гай – Назарій Яремчук

1984: Минає день, минає ніч – Микола Мозговий

1985: Тече вода – Василь Зінкевич

1986: Ти, земле моя – Алла Кудлай

1987: Україна – Тарас Петриненко

1988: Мамина світлиця – Василь Зінкевич

1989: Піду втоплюся – Андрій Миколайчук

1990: Україночка – Оксана Білозір

1991: Пісня про пісню – Тарас Петриненко

Ми – хлопці з Бандерштату – Брати Гадюкіни

Одна з найпопулярніших пісень українського року. Альтернативний львівський гурт "Брати Гадюкіни" підкорив Україну, яка щойно здобула Незалежність, цим шалено популярним хітом, а з легкої руки вокаліста Сергія Кузьмінського Львів отримав другу назву – Бандерштат.

А липи цвітуть – Іво Бобул і Лілія Сандулесу

1992: Божевільна – Ірина Білик

Шось зимно – Скрябін

1993: То моє море – Віка Врадій

Панно кохання – Таїсія Повалій

1994: Ти подобаєшся мені – Віктор Павлік

Хрещатик – Павло Зібров

Файне місто Тернопіль – Брати Гадюкіни

1995: Вона – Плач Єремії

У райськім саду – Степан Гіга

Хей-Хай! – Хвилю Тримай

1996: Я йду – Юрко Юрченко

Шикидим – Віктор Павлік

Двоє – Фантом 2

1997: А тепер усе інакше – Аква Віта

Весна – ВВ

Смажений кабанчик – Степ

1998: Там, де нас нема – Океан Ельзи

Танець Пінгвіна – Скрябін

Купила мама коника – Шао? Бао!

1999: Місяць – Наталія Могилевська

А я пливу – Ірина Білик

Франсуа – Мертвий Півень

2000: То моє море – Сестричка Віка

EL Кравчук – Доля

Горобина ніч – Оксана Білозір

А яка пісня з дитинства була вашою найулюбленішою?

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