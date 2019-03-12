THE HARDKISS – Серце: вийшов новий кліп, у якому Юлія Саніна дивує танцями

Відомий український рок-гурт THE HARDKISS випустив новий кліп на пісню "Серце" зі свого крайнього альбому "Залізна ластівка". Головною героїнею відео стала солістка групи Юлія Саніна. Зацініть!

THE HARDKISS вміють дивувати потужними відеоісторіями, але цього разу музиканти вирішили зняти простий і водночас ефектний кліп, у якому ми бачимо тільки Юлію Саніну. Упродовж всього ролика на пісню "Серце" зірка танцює контемпорарі на гірській вершині. Шанувальники в захваті від постановки, адже досі Саніна не розкривала свої хореографічні здібності. Дивіться і ви!

THE HARDKISS – дивитися онлайн новий кліп СЕРЦЕ:

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Режисерами відео Серце виступили Валерій Бебко та Юлія Саніна. Зйомки кліпу проходили в Україні – у Субічі біля Кам'янця-Подільського. Поряд – руїни скельного монастиря. "Кліп ми хотіли зробити мінімалістичним, але при цьому емоційним та виразним, – розповідає Вал. – Плюс ми вирішили показати те, чого від The Hardkiss точно ніхто не очікував – це танець".

Як зізналася Юлія Саніна, вона репетирувала контемпорарі півтора тижні, попри синці та забої. "Танцювати я вирішила сама, – наголосила солістка THE HARDKISS. – Я сама повинна була розповісти цю історію. Не було завдання гарно виглядати й гарно танцювати, хотілось виглядати дивно та при цьому ніжно. Ми хотіли максимально близько передати настрій пісні, стан, коли людина збирає всі сили, які залишилися, аби сказати іншій: "Я відпускаю тебе, щоб ти міг літати та жити кращим життям".

Саніна вразила танцем / Ян Сталевський

Текст і слова пісні "Серце"

Пригорнись до мого серця

І відчуй, що там нема образ

Відпускаю лише раз

Прилітай до мого саду

Буду завжди тобі рада

Та зараз

Відпускаю лише раз

Бо скель висоти

Я твоїх не перетну

Злітай

Може, ти колись згадаєш про одну мою весну

Не збивай мої пороги

Намалюй собі дорогу

Та зараз

Відпускаю лише раз

Як навчусь, як ти літати

Будем зорі віншувати

Та зараз відпускаю лише раз

Бо скель висоти

Я твоїх не перетну

Злітай

Може, ти колись згадаєш про одну мою весну

THE HARDKISS

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