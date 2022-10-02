На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Жити далі поволі: KHAYAT презентував кліп на нову пісню "Нехай"
-
- 72
Співак KHAYAT записав нову музичну роботу та зняв відеокліп на неї – "Нехай". Слухайте пісню про те, як важливо жити саме сьогодні!
Чи замислювались ви колись над тим, що слова, сказані у запалі, можуть стати для когось останніми? Чи бажали колись обернути час назад, аби прожити ту саму мить ще раз та все виправити?
І ще: Артем Пивоваров та Alyona Alyona випустили хіт "Люлі-Люлі" на вірш Куліша
Сьогодні життя має зовсім іншу швидкість і набуваємо ми так само стрімко, як і втрачаємо. Кожен день варто жити як останній і це ніяк не пов'язано з війною. Люди помирають щодня, не тільки від куль та ракет. Ми не маємо права дозволяти собі бути більш уважними, більш терплячими, більш люблячими колись потім. Бо немає ніякого "потім", немає безлічі шансів. В нас є тільки "сьогодні". Тому живіть сьогодні! Любіть сьогодні, аби потім не марити спогадами та не корити себе за те, чого не відбулось", – коментує співак.
Слухати пісню KHAYAT – Нехай:
Слова пісні KHAYAT – Нехай:
Світла не видно
В невідомості
Ледве помітні
Муки совісті
З киснем проникли
До свідомості
Де постійний стан
Невагомості
Краплі на вікнах
Знаєш, поміж тим
Схоже я звикну
Бути втомленим
Тисни на виклик
або став на блок
Від лихих думок
Нехай будемо поряд
І в радості і в горі
Нехай усі говорять
Нехай, нехай
Вдихай всю мою силу
Вдихай же моя мила
Вдихай всім своїм тілом
Вдихай, вдихай
Нічого розуміти
Все прозоро доволі
Просто бажано вміти
Жити далі поволі
Жити навіть у болі
У потоці зображень
Де лиш вироки долі
Всі без права оскаржень
Нехай будемо поряд
І в радості і в горі
Нехай усі говорять
Нехай, нехай
Вдихай всю мою силу
Вдихай же моя мила
Вдихай всім своїм тілом
Вдихай, вдихай
До теми: Нове "заспокійливе" для всіх українок – пісня "Колискова" від Dima PROKOPOV
-
11:56Яким знакам Зодіаку сьогодні варто попросити вибачення за образи
-
10:52Погода в Україні 3 жовтня: у яких областях буде найхолодніше
-
10:25Привітання з Днем ангела Олега 2022: смс, вірші та проза на іменини
-
09:55Чи обов'язково пити 8 склянок води на день: відповідь експертів
-
09:24Голова обертом: чому насправді виникає запаморочення
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
08:445 корисних додатків, які полегшать життя водіям
- 02 жовтня
-
20:353 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:31Жити далі поволі: KHAYAT презентував кліп на нову пісню "Нехай"
-
18:37Ектор Хіменес-Браво приготував запечену картоплю з песто: рецепт страви від шеф-кухаря
-
17:32Іво Бобул дасть додатковий благодійний концерт на підтримку ЗСУ через великий попит
-
16:35Як тренуватися вдома з фітнес-резинкою: найкращі вправи
-
15:33"Дударик" вирушив у черговий благодійний тур містами Європи
-
14:34Схвалено таксистами: ТОП 5 найкращих авто для роботи в таксі
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
13:32Місячний посівний календар на жовтень 2022: коли і що садити
-
12:30Говори красиво: 10 українських слів, якими ви здивуєте своїх друзів
-
11:31Українська співачка SHADU випустила англомовний EP-альбом GRAVITY
-
10:30Як провести вихідні з користю: чотири круті осінні ідеї
-
09:34Авторська шаурма від судді "МастерШеф": простий рецепт
-
08:36Волонтерський круглий стіл: у Львові відбудеться зустріч гуманітарного кластера
- 01 жовтня
-
20:28Як у "Шаленому Максі": переселенець про життя у воєнному Харкові
-
19:36Як повернути нормальний сон: прості поради для кожного
-
18:51"Стіни – це не безпека": Яна з Києва пояснила, чому не можна ігнорувати шанс на евакуацію
-
17:53Стосунки на відстані: як підтримувати близькість з коханими
-
11:56Яким знакам Зодіаку сьогодні варто попросити вибачення за образи
- 02 жовтня
-
19:31Жити далі поволі: KHAYAT презентував кліп на нову пісню "Нехай"
-
15:33"Дударик" вирушив у черговий благодійний тур містами Європи
-
11:31Українська співачка SHADU випустила англомовний EP-альбом GRAVITY
- 01 жовтня
-
18:51"Стіни – це не безпека": Яна з Києва пояснила, чому не можна ігнорувати шанс на евакуацію
-
12:33Гороскоп на жовтень 2022: удача буде на боці цих трьох знаків Зодіаку
- 30 вересня
-
20:20Краще за секс: у мережі розповіли, що приносить задоволення на рівні з оргазмом
-
17:27Артем Пивоваров та Alyona Alyona випустили хіт "Люлі-Люлі" на вірш Куліша
-
13:21Дім – це не місто, а країна: історія Марини, яке переїхала з Києва в Івано-Франківськ
-
10:43Привітання з Днем вчителя 2022: побажання від учнів і батьків українською
- 29 вересня
-
21:14"Ніякого розділення немає": Яна з Харківщини про життя в Івано-Франківську
-
18:52Нове "заспокійливе" для всіх українок – пісня "Колискова" від Dima PROKOPOV
-
15:29"Снаряд не вхопиш рукою": переселенка з Луганщини пояснила, чому евакуація необхідна
-
12:24Юна українка своїм танцем розчулила суддів шоу "Іспанія шукає таланти" – відео
- 28 вересня
-
19:07"Замість 54 місць у вагоні було 300": переселенка з Донеччини розповіла про свою евакуацію
-
17:19Фронтові будні: день Андрія Хливнюка на передовій показали у серії фото
-
15:51Кінець вересня буде особливим цих знаків Зодіаку: починається новий цикл
- 27 вересня
-
18:21Оксана Муха у жовтні дасть по Україні концерти до Дня Захисників та Захисниць України
-
14:25"Коли настане день, закінчиться війна": маленький Лео зворушливо заспівав хіт "Обійми"
-
11:21Коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 зафіксовано за 19 – 25 вересня
- 26 вересня
-
20:18Скільки днів потрібно працювати українцям, аби купити iPhone 14 Pro
-
17:55У Києві запрацює 10 ресторанів McDonald's: коли відкриття і список адрес
-
13:21Зеленський очолив список найвпливовіших євреїв 2022 року
-
10:2430 років на сцені: "Піккардійська Терція" і SASHKA презентували нову пісню Baby
- 25 вересня
-
20:4026 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети