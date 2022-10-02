Жити далі поволі: KHAYAT презентував кліп на нову пісню "Нехай"

Співак KHAYAT записав нову музичну роботу та зняв відеокліп на неї – "Нехай". Слухайте пісню про те, як важливо жити саме сьогодні!

Чи замислювались ви колись над тим, що слова, сказані у запалі, можуть стати для когось останніми? Чи бажали колись обернути час назад, аби прожити ту саму мить ще раз та все виправити?

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Сьогодні життя має зовсім іншу швидкість і набуваємо ми так само стрімко, як і втрачаємо. Кожен день варто жити як останній і це ніяк не пов'язано з війною. Люди помирають щодня, не тільки від куль та ракет. Ми не маємо права дозволяти собі бути більш уважними, більш терплячими, більш люблячими колись потім. Бо немає ніякого "потім", немає безлічі шансів. В нас є тільки "сьогодні". Тому живіть сьогодні! Любіть сьогодні, аби потім не марити спогадами та не корити себе за те, чого не відбулось", – коментує співак.

Слухати пісню KHAYAT – Нехай:

Слова пісні KHAYAT – Нехай:

Світла не видно

В невідомості

Ледве помітні

Муки совісті

З киснем проникли

До свідомості

Де постійний стан

Невагомості

Краплі на вікнах

Знаєш, поміж тим

Схоже я звикну

Бути втомленим

Тисни на виклик

або став на блок

Від лихих думок

Нехай будемо поряд

І в радості і в горі

Нехай усі говорять

Нехай, нехай

Вдихай всю мою силу

Вдихай же моя мила

Вдихай всім своїм тілом

Вдихай, вдихай

Нічого розуміти

Все прозоро доволі

Просто бажано вміти

Жити далі поволі

Жити навіть у болі

У потоці зображень

Де лиш вироки долі

Всі без права оскаржень

Нехай будемо поряд

І в радості і в горі

Нехай усі говорять

Нехай, нехай

Вдихай всю мою силу

Вдихай же моя мила

Вдихай всім своїм тілом

Вдихай, вдихай

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