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У США розробили табуретку з картону за 80 доларів

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У США розробили табуретку з картону за 80 доларів - фото 1

Американська студія дизайну Donttakethisthewrongway випустила продукт, над яким працювала понад рік – табурет, який на 100% складається з картону. Інновація криється в тому, що коробку зробили більш стійкою до зносу і вологості.

Студія називає свій винахід стільцем, але визнає, що насправді це "переосмислена" картонна коробка. І, за словами команди, яка працювала над табуреткою, коробка і так ідеальна для сидіння – її немає потреби перетворювати у щось інше. "Може бути, це не найкращий тип стільця, але він зовсім інший", – заявив один з дизайнерів Donttakethisthewrongway. – "Він міцний, але легкий, і по суті, завжди "упакований", тому перевозити або відправляти його дуже просто".

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У США розробили табуретку з картону за 80 доларів - фото 371635

Кожну табуретку студія створює вручну, вирізаючи і складаючи картон у форму куба. Для зміцнення і підтримки форми всередині нього встановлюють ще один шар картону. Вгорі розташована "подушка" з декількох шарів гофрованого картону: вона м'якша і стійка. Після складання кожну табуретку залишають під пресом на 12 годин, щоб міцніше склеїти стінки. Потім сторони табуретки шліфуються і поверх друкуються написи з позначенням сторін (щоб випадково не сісти на бік або дно). Останній крок – покриття картону водовідштовхувальним спреєм.

У США розробили табуретку з картону за 80 доларів - фото 371637

Зібрані коробки відправляють з повідомленням: "Якщо відкриєте коробку, вона перестане бути стільцем". Коштує вона 80 доларів без додаткових 15 доларів за доставку. Студія обіцяє відправити коробку в іншій захисній коробці. Також на сайті студії можна знайти й інші її продукти – наприклад, браслети з електрокабелю, вантуз з довгою ручкою, жорсткий диск, захований в шматку бетону, і чарку з дірочками.

У США розробили табуретку з картону за 80 доларів - фото 371638
У США розробили табуретку з картону за 80 доларів - фото 371636

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Джерело: dezeen
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