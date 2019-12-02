Відвідувачі кафе подарували авто офіціантці, яка витрачала багато часу на дорогу

Відвідувачі кафе в американському місті Галвестон, штат Техас, подарували автомобіль офіціантці, коли дізналися, що дорога на роботу і назад займає у неї п'ять годин. Але натомість попросили дівчину про благодійну справу.

Адріана Едвардс працює офіціанткою і мріяла купити автомобіль. Дівчина відкладала гроші для цієї мети. Однак поки змушена була ходити на роботу пішки. Кожен день вона проходила по 22 кілометри.

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Якось вона обслуговувала подружню пару, які випадково дізналися, яким чином офіціантка добирається вранці до кафе, а ввечері додому. Пара, поснідавши, пішла, а через годину з'явилася з шикарним подарунком. Чоловік і жінка подарували дівчині автомобіль Nissan Sentra 2011 року, який купили в найближчому автосалоні.

За словами Едвардс, вона спочатку подумала, що це розіграш. Однак автомобіль дійсно був куплений саме для неї. Тепер дівчина їздить на подарованій машині і шлях до роботи у неї займає від сили пів години. Подружжя попросило дівчину про одну послугу – зробити для когось добру справу. Офіціантка пообіцяла їм це.

Сподіваюся, що одного разу я знайду достатню фінансову стабільність і теж зможу кому-небудь допомогти, – запевнила Едвардс.

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