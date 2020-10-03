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Жителів Монако здивував бетмобіль на українських номерах

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Український бетмобіль - фото 1
Український бетмобіль / topgir

На вулицях Монако зняли справжнісінький бетмобіль. Цікаво, що незвичайне авто приїхало з України: у нього реєстрація Київської області.

Відома і історія цієї машини. Спочатку бетмобіль був у Литві, потім його привезли в Україну для проходження реставрації на одному з СТО.

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Після ремонтних робіт автомобіль мали відвезти в Монако до власника ще в першій половині цього року, однак через пандемію і карантин відправка затрималася до осені.

Що стосується самого автомобіля як такого, це один з трьох бетмобілів, побудованих для фільму Бетмен 1989 року. В основі машини лежить Chevrolet Caprice, а під капотом ховається V12 від BMW 7-Series 1994 року.

Жителів Монако здивував бетмобіль на українських номерах - фото 428496

Жителів Монако здивував бетмобіль на українських номерах - фото 428497

Жителів Монако здивував бетмобіль на українських номерах - фото 428498

Жителів Монако здивував бетмобіль на українських номерах - фото 428499

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Джерело: topgir
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