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Американські поліцейські порівняли вартість утримання електромобіля і бензинового авто

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Поліцейська Tesla Model 3 - фото 1
Поліцейська Tesla Model 3 / insideevs

Американські поліцейські з Баргерсвілля, штат Індіана, поділилися статистикою про витрати на свій службовий електромобіль – Tesla Model 3. Цифри вони також порівняли з вартістю утримування аналогічного по класу бензинового авто.

Електромобіль Tesla Model 3 з'явився в автопарку поліції Баргерсвілля у серпні минулого року. Як тільки її поставили на облік, копи стали підраховувати, у скільки обходиться машина, паралельно ведучи статистику по іншому службовому авто – Dodge Charger.

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Американські поліцейські порівняли вартість утримання електромобіля і бензинового авто - фото 428349
Американські поліцейські порівняли вартість утримання електромобіля і бензинового авто - фото 428351

Отже, через рік Dodge Charger "з'їв" 7580 доларів, тоді як Tesla Model 3 виявилася набагато скромнішою. Автомобіль не потребував в обслуговуванні, а оскільки вартість електрики набагато нижча, ніж вартість бензину, економія склала приголомшливі 6750 доларів. При витратах всього 825 доларів, різниця в ціні автомобілів була практично знівельована у перший рік. Поліцейський Dodge Charger коштував 33 612 доларів, а Tesla Model 3 обійшлася трохи дорожче – 41 945 доларів.

Якщо все буде продовжуватися в тому ж дусі, електромобіль Tesla Model 3 сміливо може завоювати звання ідеальної поліцейської машини.

Американські поліцейські порівняли вартість утримання електромобіля і бензинового авто - фото 428350

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Джерело: insideevs
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