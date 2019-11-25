Прогулянка Гонконгом: фото міста, де Схід зустрічається із Заходом

Гонконг щороку підкорює серця мільйонів туристів, адже не дарма його називають містом, де Схід зустрічається із Заходом, ідеально поєднуючи культуру та прогрес. Готові побачити прогулянку Гонконгом?

Знайомтесь, Елеонора Кості (Eleonora Costi) – фотограф та інстаманіяк, як вона сама себе зве. Нещодавно жінка побувала в Гонконгу і не змогла не зробити фото найцікавіших місць "порту пахощів" (саме так перекладається назва міста).

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"Instagram любить колір, саме тому Гонконг – це рай для інстаграмерів. Від божевільної архітектури до прекрасних фресок, тут є все. Але з чого почати?!", – зазначила Елеонора та зробила фото найособливіших куточків міста.

Джерело всіх фото: eleonoracosti.com

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