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Прогулянка Гонконгом: фото міста, де Схід зустрічається із Заходом

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Подорож у Гонконг - фото 1
Подорож у Гонконг

Гонконг щороку підкорює серця мільйонів туристів, адже не дарма його називають містом, де Схід зустрічається із Заходом, ідеально поєднуючи культуру та прогрес. Готові побачити прогулянку Гонконгом?

Знайомтесь, Елеонора Кості (Eleonora Costi) – фотограф та інстаманіяк, як вона сама себе зве. Нещодавно жінка побувала в Гонконгу і не змогла не зробити фото найцікавіших місць "порту пахощів" (саме так перекладається назва міста).

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"Instagram любить колір, саме тому Гонконг це рай для інстаграмерів. Від божевільної архітектури до прекрасних фресок, тут є все. Але з чого почати?!", – зазначила Елеонора та зробила фото найособливіших куточків міста.

Прогулянка Гонконгом: фото міста, де Схід зустрічається із Заходом - фото 369955

Прогулянка Гонконгом: фото міста, де Схід зустрічається із Заходом - фото 369956

Прогулянка Гонконгом: фото міста, де Схід зустрічається із Заходом - фото 369957

Прогулянка Гонконгом: фото міста, де Схід зустрічається із Заходом - фото 369958

Прогулянка Гонконгом: фото міста, де Схід зустрічається із Заходом - фото 369959

Прогулянка Гонконгом: фото міста, де Схід зустрічається із Заходом - фото 369960

Прогулянка Гонконгом: фото міста, де Схід зустрічається із Заходом - фото 369961

Прогулянка Гонконгом: фото міста, де Схід зустрічається із Заходом - фото 369962

Прогулянка Гонконгом: фото міста, де Схід зустрічається із Заходом - фото 369963

Прогулянка Гонконгом: фото міста, де Схід зустрічається із Заходом - фото 369964

Прогулянка Гонконгом: фото міста, де Схід зустрічається із Заходом - фото 369965

Прогулянка Гонконгом: фото міста, де Схід зустрічається із Заходом - фото 369966

Прогулянка Гонконгом: фото міста, де Схід зустрічається із Заходом - фото 369967

Прогулянка Гонконгом: фото міста, де Схід зустрічається із Заходом - фото 369970

Джерело всіх фото: eleonoracosti.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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