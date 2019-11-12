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У Китаї, несподівано для себе, ви можете опинитися на рекламному щиті

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Китай - фото 1
Китай / mirror

На вулицях Китаю відтепер стоять екрани з обличчями пішоходів, які порушують правила дорожнього руху.

Система розпізнавання облич на сьогодні працює в декількох містах Китаю, в тому числі і в Шанхаї. І як виявилося, система може не просто впізнати пішохода, а й пожурити його, причому зробити це публічно.

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У тому випадку, якщо пішохід порушив правила дорожнього руху, система його сфотографує, "викладе" на найближчий рекламний білборд, разом з його ім'ям, фото і паспортом. Про це в своєму твіттері розповів письменник Метью Бреннан. Його твіт зібрав понад 3 тисячі ретвітів і майже 5 тисяч лайків.

Попри те, що для нас це дивно, для місцевих жителів це вже давно стало частиною їх звичного життя. Система працює з 2018 року.

У Китаї, несподівано для себе, ви можете опинитися на рекламному щиті - фото 367563

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Джерело: mirror
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