У Китаї, несподівано для себе, ви можете опинитися на рекламному щиті

На вулицях Китаю відтепер стоять екрани з обличчями пішоходів, які порушують правила дорожнього руху.

Система розпізнавання облич на сьогодні працює в декількох містах Китаю, в тому числі і в Шанхаї. І як виявилося, система може не просто впізнати пішохода, а й пожурити його, причому зробити це публічно.

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У тому випадку, якщо пішохід порушив правила дорожнього руху, система його сфотографує, "викладе" на найближчий рекламний білборд, разом з його ім'ям, фото і паспортом. Про це в своєму твіттері розповів письменник Метью Бреннан. Його твіт зібрав понад 3 тисячі ретвітів і майже 5 тисяч лайків.

Попри те, що для нас це дивно, для місцевих жителів це вже давно стало частиною їх звичного життя. Система працює з 2018 року.

Chinese facial recognition system to discourage minor traffic violations. Cross the road when you shouldn't and a picture of you with your name, ID card number pop up on the big screen for everyone to see. pic.twitter.com/M3uRILtYEG — Matthew Brennan (@mbrennanchina) November 4, 2019

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