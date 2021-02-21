Жителів Чехії зобов'яжуть носити відразу дві маски

З 22 лютого жителі Чехії будуть зобов'язані носити в громадських місцях відразу дві медичні маски або респіратора. Про це заявив міністр охорони здоров'я Ян Блатний.

Таку міру безпеки ввели через те, що в країні став активно поширюватися британський штам коронавірусу. Проти нього, вважають у МОЗ, однієї маски вже недостатньо. Тканинні маски при цьому засобами захисту вважатися не будуть.

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Маски зобов'яжуть носити в магазинах, громадському транспорті та в інших місцях з високою концентрацією людей. Порушникам пригрозили адміністративною відповідальністю. Влада також оголосила, що в країні продовжують діяти обмеження: відкриті лише аптеки і магазини, що забезпечують першочергові потреби.

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