Вакцинація від COVID-19 в Україні: у МОЗ запустили спеціальний сайт

МОЗ створило інформаційний портал з питань вакцинації від коронавірусу. Зараз на ньому можна дізнатись актуальні новини, а згодом можна буде реєструватись на щеплення.

Міністерство охорони здоров’я повідомило про запуск інформаційного порталу з питань вакцинації від COVID-19. На сайті можна ознайомитись з етапами щеплення, основними групами, які отримають доступ до вакцини першими, а також новинами про те, як відбуватиметься процес в Україні.

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Як зазначає глава МОЗ Максим Степанов, поки це перша версія порталу з базовою інформацією для українців, але вже до кінця лютого з'являться мобільна версія та додаткові розділи.

"Після оновлення сайт розділять на дві частини. Одна міститиме інформацію для широкої аудиторії, а друга – спеціалізовану інформацію для медичних працівників", – додав міністр.

Нагадаємо, що головний санітарний лікар та заступник глави МОЗ Віктор Ляшко повідомив, коли саме стартує вакцинація та коли відкриється запис на безплатне щеплення для громадян.

"Ми хочемо почати запис з 1 березня, тому, що з 1 березня ми будемо точно знати обсяги поставок вакцин на місяць", – наголосив він. Також Ляшко додав, що запис на вакцинацію буде доступний не лише для пріоритетних груп, серед яких люди віком від 60 років. Громадяни не з групи ризики опиняться у листі очікування та згодом отримають інформацію про місце та час щеплення.

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