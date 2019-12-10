Жителі України вибрали найкраще місто в країні

Соціологічна група "Рейтинг" опитала 19200 респондентів та визначила найкраще місто України. Дізнайтеся, в якому місті варто жити, щоб мати великі можливості.

Найкращим містом України виявився Житомир. При цьому на другому місці розташувався Івано-Франківськ, а на третьому – Вінниця. Саме ці міста українці назвали найкращими за рівнем можливостей і свобод. Про це повідомляється на сторінці Соціологічної групи "Рейтинг" у Facebook.

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Оцінку міст проводили за 9 параметрами, включаючи можливість вільно висловлювати свої думки, без труднощів пересуватися по всіх частинах міста, можливість брати участь у процесі рішень у місті, різноманітно проводити вільний час, отримувати гідну освіту, займатися самореалізацією і підприємницькою діяльністю, отримувати досить грошей за роботу, реалізувати свої духовні потреби.

Значення індексу оцінюється від 1 (жахливо) до 5 (відмінно).

Дані результату з'явилися після опитування, яке проводилося з 6 вересня по 10 жовтня у 24 обласних центрах України. При цьому в питанні не брали участі тимчасово непідконтрольні Україні території. Всього оцінювали міста 19200 респондентів.

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