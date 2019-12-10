Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Жителі України вибрали найкраще місто в країні

  • 100
Житомир - фото 1
Житомир / zhzh

Соціологічна група "Рейтинг" опитала 19200 респондентів та визначила найкраще місто України. Дізнайтеся, в якому місті варто жити, щоб мати великі можливості.

Найкращим містом України виявився Житомир. При цьому на другому місці розташувався Івано-Франківськ, а на третьому – Вінниця. Саме ці міста українці назвали найкращими за рівнем можливостей і свобод. Про це повідомляється на сторінці Соціологічної групи "Рейтинг" у Facebook.

І ще: Погода в Україні 10 грудня: точний прогноз по містах

Оцінку міст проводили за 9 параметрами, включаючи можливість вільно висловлювати свої думки, без труднощів пересуватися по всіх частинах міста, можливість брати участь у процесі рішень у місті, різноманітно проводити вільний час, отримувати гідну освіту, займатися самореалізацією і підприємницькою діяльністю, отримувати досить грошей за роботу, реалізувати свої духовні потреби.

Жителі України вибрали найкраще місто в країні - фото 373387

Значення індексу оцінюється від 1 (жахливо) до 5 (відмінно).

Дані результату з'явилися після опитування, яке проводилося з 6 вересня по 10 жовтня у 24 обласних центрах України. При цьому в питанні не брали участі тимчасово непідконтрольні Україні території. Всього оцінювали міста 19200 респондентів.

Читайте також: Винищувачі ЗСУ вперше за 20 років дозаправилися у повітрі: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
  • 05 грудня, 17:19
  • 1501
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • Вчора, 17:51
  • 746
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1939503
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Суспільство Житомир