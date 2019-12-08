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Винищувачі ЗСУ вперше за 20 років дозаправилися у повітрі: відео

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Дозаправка у повітрі - фото 1
Дозаправка у повітрі / goodfon

Екіпажі літаків Су-24М, Су-24МР і Л-39 зі складу 7-ї бригади тактичної авіації ім. Петра Франка Повітряних сил ЗСУ виконали в Хмельницькій області вильоти з метою відновлення і підтримання навичок пілотування в зоні і за маршрутами, а також вперше за 20 років здійснили дозаправку в повітрі.

Згідно з інформацією, літак-заправник Су-24М, пілотований фахівцями Державного науково-дослідного інституту ВСОВТ полковником Сергієм Чижем і підполковником Віталієм Шуляком успішно здійснив контакт з "сушінням", пілотованої військовими льотчиками, які мають досвід дозаправки в повітрі літаків цього типу – заступник командуючого Повітряними силами ВС України генерал-лейтенантом Аркадієм Вашутіним і начальником авіації повітряного командування Захід полковником Сергієм Близнюком.

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"Надалі польоти таких екіпажів з практичним виконанням дозаправки в повітрі будуть проходити планово. Інші льотні команди бригади теж притягнуть до виконання цього важливого елемента бойової виучки, що дозволяє вирішувати завдання зі збільшеним радіусом дії літаків Су-24М і Су-24МР", – відзначили в Генштабі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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