Погода в Україні 10 грудня: точний прогноз по містах

10 грудня в Україні все ще затримається сонячна та доволі тепла погода, а незначні опади можливі лише у деяких областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

10 грудня, у вівторок, по всій країні прогнозується малохмарна та суха погода. Тільки у Карпатах та в Ужгороді можливі опади у вигляді невеликого дощу. Середня температура вдень коливатиметься на рівні від +2 до +8. Найспекотніше буде на півдні країни – до +6+12.

У Києві 10 грудня також без опадів, повітря вдень прогріється до +4+6.

Прогноз погоди на 10 грудня у містах України:

Ужгород +5+7

Львів +4+6

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +5+7

Рівне +4+6

Луцьк +5+7

Вінниця +3+5

Хмельницький +4+6

Житомир +4+6

Чернігів +3+5

Черкаси +3+5

Миколаїв +8+10

Одеса +10+12

Херсон +5+7

Полтава +2+4

Суми +3+5

Харків +2+4

Дніпро +4+6

Запоріжжя +4+6

Донецьк +4+6

Луганськ +3+5

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