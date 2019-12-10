Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Погода в Україні 10 грудня: точний прогноз по містах

  • 51
Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

10 грудня в Україні все ще затримається сонячна та доволі тепла погода, а незначні опади можливі лише у деяких областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

10 грудня, у вівторок, по всій країні прогнозується малохмарна та суха погода. Тільки у Карпатах та в Ужгороді можливі опади у вигляді невеликого дощу. Середня температура вдень коливатиметься на рівні від +2 до +8. Найспекотніше буде на півдні країни – до +6+12.

У Києві 10 грудня також без опадів, повітря вдень прогріється до +4+6.

Прогноз погоди на 10 грудня у містах України:

Погода в Україні 10 грудня: точний прогноз по містах - фото 373221
  • Ужгород +5+7
  • Львів +4+6
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +4+6
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +10+12
  • Херсон +5+7
  • Полтава +2+4
  • Суми +3+5
  • Харків +2+4
  • Дніпро +4+6
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +4+6
  • Луганськ +3+5

Читайте також: Погода в Україні в грудні 2019: прогноз на перший місяць зими

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
  • 02 грудня, 18:01
  • 2371
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
  • 05 грудня, 17:19
  • 1476
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1938849
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна