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Чоловік покликав кохану заміж у дуже особливий спосіб: відео

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Чоловік покликав кохану заміж у дуже особливий спосіб: відео - фото 1

Мережу підкорив ролик, на якому чоловік у неймовірно незвичайний спосіб робить пропозицію своїй коханій вийти за нього заміж. Щоб зробити пропозицію руки і серця дівчині, чоловік створив мультфільм і показав його в заповненому людьми кінотеатрі. Дивіться, що з цього вийшло.

На кадрах видно, як в кінотеатрі люди дивляться мультфільм про Сплячу красуню. Один з чоловіків в першому ряду пильно дивиться на реакцію своєї дівчини. Коли на екрані принц дістає обручку і робить пропозицію Сплячій красуні, у чоловіка в руках відразу же опиняється коробочка і він запитує кохану, чи вийде вона за нього заміж.

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Виявилося, що чоловік впродовж пів року створював мультфільм з улюбленою героїнею своєї коханої. Якщо придивитися, то можна зрозуміти, що герої на екрані схожі на пару в житті.

Крім цього, потім стає зрозуміло, що весь зал кінотеатру заповнений друзями і близькими пари. Ролик за два дні зібрав майже 5 мільйонів переглядів. У коментарях користувачі відзначають, що у них немає слів, щоб описати побачене.

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