Жителі Київщини кинули у вантажівку окупантів коктейлем Молотова та спалили машину

Цивільні українці також гідно стоять на обороні своєї землі. Днями мешканцям Київщини вдалося знищити ворожу техніку коктейлем Молотова.

Так, в одному з районів Київської області місцеві жителі кинули у вантажівку російських окупантів коктейль Молотова. В результаті машина ворога повністю згоріла.

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Знімки, на яких видно, як українці дають відсіч оркам, опублікували у мережі.

Київська область. Мешканці місцевої громади гаряче зустріли техніку окупантів та почастували коктейлем Молотова, – йдеться у повідомленні.

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