Черговий ЗРК "Тор-М1" армії Росії підірвався на українській міні: фотофакт

ЗСУ нещадно трощать російську техніку. На цей раз список поповнив зенітно-ракетний комплекс "Тор-М".

Українські сапери замінували шлях, яким намагалися пробратися рашисти на "Тор-М1". Як видно на знімку, що опублікували на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook, через вибух у техніки не просто вийшли з ладу гусениці, а вони й зовсім відвалилися.

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Наїхавши на міни, розгромлений ЗРК "Тор-М1" окупантів так і залишився стояти біля дороги.

Російський ЗРК "Тор-М1" не зміг доїхати, куди мав – якісь дірки на дорозі. Хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать, – іронічно підписали фото наші бійці.

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