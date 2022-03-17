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війна

Дивіться, як ЗСУ полюють із засідки на російських окупантів: ефектне відео

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Дивіться, як ЗСУ полюють із засідки на російських окупантів: ефектне відео - фото 1

Українські бійці влаштували справжнє "сафарі по-українськи". Наші воїни із засідки майстерно влучили у вантажівку, яка перевозила солдатів Росії.

Як видно з відео, як з'явилося у Twitter, українські розвідники, помітивши Урал армії Росії, не гаючи часу підшукали для себе зручну позицію і підбили його за допомогою РПГ-22.

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Удар був такої сили, що вдалося ліквідувати водія, через що вантажівка втратила керування та в'їхала в стовп. Як відомо, трапилося це у Харківській області.

Окупанти повинні знати, що на Харківщині за кожним кутом, на кожній вулиці на них чекає раптова смерть. Така ж дурна і нікчемна, як і їхнє життя, — розповів у своєму Telegram-каналі один з українських бійців.

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