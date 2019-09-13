Жителі Балтимора встановили надувну статую Трампа у вигляді щура: фото

У США жителі міста Балтимор в штаті Меріленд перед візитом президента Дональда Трампа встановили надувну фігуру, що зображає його в образі щура.

Відомо, що фігуру встановили на вулиці Президент-стріт зі стікером "Борись з фашизмом, зупини Трампа". За словами протестувальників, мета – показати Трампу, як його слова і дії впливають на звичайних людей. Щур одягнений в костюм з червоною краваткою і помадою. У правій "лапці" він тримає маленький телефон.

І ще: Дональд Трамп опублікував в Twitter таємний супутниковий знімок

Крім того, там з'явився знак з пропозицією перейменувати вулицю в "проспект президента Барака Обами" на честь експрезидента США. Це перший візит Трампа в Балтимор під час президентства. Перед його прибуттям в місті, де він повинен був виступити перед своїми прихильниками і конгресменами-республіканцям, пройшли акції протесту.

Читайте також: Трамп знову пожартував про своє волосся