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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Дональд Трамп опублікував в Twitter таємний супутниковий знімок

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Дональд Трамп опублікував в Twitter таємний супутниковий знімок - фото 1

Написавши в п'ятницю, 30 серпня, на персональній сторінці в Twitter про те, що США не мають ніякого відношення до вибуху ракети в Ірані, президент США Дональд Трамп прикріпив до допису фотографію засекреченого супутникового знімка.

"Картинка, додана до повідомлення Дональда Трампа в Twitter, виглядає як фотографія, зроблена з фізичної копії супутникового знімка з п'ятничного розвідувального звіту", – повідомляє телеканал CNBC з посиланням на чиновника міноборони США.

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Більш того, експерти повідомили, що знімок, імовірно, не був призначений для публікації в публічному просторі. "Саме якість фотографії змусило багатьох експертів з національної безпеки підняти брови. За їхніми словами, супутникові фотографії такої чіткості майже ніколи не публікуються", – кажуть журналісти.

Дональд Трамп опублікував в Twitter таємний супутниковий знімок - фото 351420

Видання цитує експерта центру Open Nuclear Network Мелісу Ганам, яка переконана, що "взагалі-то не повинна була побачити щось настільки якісне". За її словами, президент США "не повинен був поширювати таке".

Так, знімок був, ймовірно, знятий з висотного літального апарату з технологією трекінгу, наприклад RC-135S Cobra Ball або з апарату схожого типу.

Оскільки йдеться про знімок секретного об'єкта в Ірані, експерт з нерозповсюдження ядерної зброї та редактор Nonproliferation Review Джошуа Поллак допускає, що публікація знімка "матиме глобальні наслідки", і вважає її "безвідповідальністю вищого ступеня".

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Джерело: cnbc
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