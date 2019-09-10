Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Apple Серіал Кріпосна

Трамп знову пожартував про своє волосся

  • 17
Трамп нагадав про свою дивну зачіску - фото 1
Трамп нагадав про свою дивну зачіску / Verdict

Президент США Дональд Трамп знову підняв тему своєї шевелюри, яка вже встигла стати мемом. Зачіска американського лідера частенько викликає чимало запитань і суперечок.

Американський президент Дональд Трамп вирішив випередити медіа, з якими періодично свариться у соцмережах, тому сам пожартував про своє волосся. Відзначаться, що він був готовий проводити мітинг не у закритому приміщенні, а на відкритому стадіоні. Це дозволило б вмістити більшу кількість людей, але негода могла б зіпсувати зачіску глави США.

І ще: До мене! Трамп покликав дружину як собаку і нарвався на критику (відео)

"Це, щонайменше, показало би, що це моє власне волосся. Це і є моє волосся. Може, воно й не розкішне, але я можу сказати, що воно краще, аніж у більшості моїх друзів цього ж віку. Набагато краще. Набагато", - наголосив сам Трамп.

Якщо ж ви забули, чому зачіска президента Америки настільки популярна, то ці меми освіжать вам пам'ять:

boredpanda - фото 353837
boredpanda
boredpanda - фото 353838
boredpanda

Читайте також: Депутатка Богуцька пояснила своє СМС про "путч Порошенка": відеофакт

Джерело: korrespondent
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 3 випуск шоу
  • 08 вересня, 21:45
  • 498
Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
  • 04 вересня, 19:10
  • 2322
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1741928
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Дональд Трамп Курйози