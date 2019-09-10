Трамп знову пожартував про своє волосся

Президент США Дональд Трамп знову підняв тему своєї шевелюри, яка вже встигла стати мемом. Зачіска американського лідера частенько викликає чимало запитань і суперечок.

Американський президент Дональд Трамп вирішив випередити медіа, з якими періодично свариться у соцмережах, тому сам пожартував про своє волосся. Відзначаться, що він був готовий проводити мітинг не у закритому приміщенні, а на відкритому стадіоні. Це дозволило б вмістити більшу кількість людей, але негода могла б зіпсувати зачіску глави США.

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"Це, щонайменше, показало би, що це моє власне волосся. Це і є моє волосся. Може, воно й не розкішне, але я можу сказати, що воно краще, аніж у більшості моїх друзів цього ж віку. Набагато краще. Набагато", - наголосив сам Трамп.

Якщо ж ви забули, чому зачіска президента Америки настільки популярна, то ці меми освіжать вам пам'ять:

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