Житель Таїланду знайшов в їжі рідкісну перлину

Водій вантажівки з таїландської провінції Чонбурі Монтіан Джансук виявив e своєму обіді рідкісну перлину. Її розмір – завбільшки з монету, вага становить сім грамів.

Днями 40-річний чоловік і його дружина купили на ринку морепродуктів незвичайного равлика. Під час обіду всередині морського молюска знайшли помаранчеву перлину завбільшки з монету і вагою у 7 грамів.

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Таєць запідозрив, що їм попалася равлик мело – черевоногий молюск, який виробляє різнокольорові перли. Великі перлини мело можуть коштувати величезних грошей.

Монтіан Джансук планує віднести знахідку фахівцю, щоб упевнитися в своєму припущенні, а потім хоче продати перлину.

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