Американець вкрав обручку своєї дівчини, щоб зробити пропозицію іншій

48-річний Джозеф Девіс зі США вкрав обручку у подруги, з якою зустрічався з 2015 року. Зробив він це для того, щоб освідчитися іншій дівчині. Про кумедний випадок повідомила поліція округу Волуша, штат Флорида.

До правоохоронців звернулися обидві дівчини. За словами першої, мешканки міста Орандж-Сіті, її коханий представлявся їй Джо Брауном. Через фейсбук вона з'ясувала, що він заручений з іншою жінкою. Більш того, на фото цієї незнайомки вона помітила обручку, яка надто схожа на її власну від попереднього шлюбу.

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Тоді вона заглянула в шкатулку і побачила, що її перстень, а також кілька інших коштовностей зникли. Загальна вартість вкрадених прикрас становить $ 6270.

Американка, яку кинув коханий, розповіла про все нинішній дівчині Брауна, мешканці міста Орландо, і та покинула його. Вона повернула потерпілій кілька коштовностей, які їй передарував невірний бойфренд. За словами жінки №2, чоловік представився їй Маркусом Брауном, з ним вона зустрічалася з 2016 року.

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Друга потерпіла заявила, що коханий обікрав її після завершення стосунків, забравши ноутбук і прикраси. Також з'ясувалося, що поки мешканки Орандж-Сіті не було вдома, чоловік приводив туди дівчину №2, говорив, що це його житло, і пропонував переїхати до нього. Коли наречена погодилася і зібрала речі, він передумав.

Поліція з'ясувала, що справжнє ім'я зловмисника – Джозеф Луї Девіс. З обома дівчатами він познайомився на сайті знайомств OKCupid. Кілька разів чоловік був судимий. Наразі поліцейські розшукують його.

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