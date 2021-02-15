На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Американець вкрав обручку своєї дівчини, щоб зробити пропозицію іншій
-
- 17
48-річний Джозеф Девіс зі США вкрав обручку у подруги, з якою зустрічався з 2015 року. Зробив він це для того, щоб освідчитися іншій дівчині. Про кумедний випадок повідомила поліція округу Волуша, штат Флорида.
До правоохоронців звернулися обидві дівчини. За словами першої, мешканки міста Орандж-Сіті, її коханий представлявся їй Джо Брауном. Через фейсбук вона з'ясувала, що він заручений з іншою жінкою. Більш того, на фото цієї незнайомки вона помітила обручку, яка надто схожа на її власну від попереднього шлюбу.
Це цікаво: Простий тест у картинці: яка ви людина у стосунках
Тоді вона заглянула в шкатулку і побачила, що її перстень, а також кілька інших коштовностей зникли. Загальна вартість вкрадених прикрас становить $ 6270.
Американка, яку кинув коханий, розповіла про все нинішній дівчині Брауна, мешканці міста Орландо, і та покинула його. Вона повернула потерпілій кілька коштовностей, які їй передарував невірний бойфренд. За словами жінки №2, чоловік представився їй Маркусом Брауном, з ним вона зустрічалася з 2016 року.
Друга потерпіла заявила, що коханий обікрав її після завершення стосунків, забравши ноутбук і прикраси. Також з'ясувалося, що поки мешканки Орандж-Сіті не було вдома, чоловік приводив туди дівчину №2, говорив, що це його житло, і пропонував переїхати до нього. Коли наречена погодилася і зібрала речі, він передумав.
Поліція з'ясувала, що справжнє ім'я зловмисника – Джозеф Луї Девіс. З обома дівчатами він познайомився на сайті знайомств OKCupid. Кілька разів чоловік був судимий. Наразі поліцейські розшукують його.
Читайте також: Учені розповіли, наскільки точні перші враження після першого побачення
- 15 лютого
-
21:47Дивіться, як машинки проходять гігантський трек Hot Wheels: запаморочливе відео
-
21:19Американець вкрав обручку своєї дівчини, щоб зробити пропозицію іншій
-
20:4016 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:20Руді найкращі в ліжку: сексуальна модель розгнівала фанатів (18+)
-
20:00Щаслива попри все 9, 10 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:52Amazon закриває один зі своїх популярних комедійних серіалів
-
19:42Китайський хлопчик розібрав перший смартфон Xiaomi: тепер це витвір мистецтва у рамці
-
19:23Спокусниця Леся Нікітюк показала, як відзначала День святого Валентина
-
19:12Курган – Квантовий Суржик: слухайте новий альбом виконавця
-
18:53Які речі у побуті заважають вам розбагатіти
-
18:4314-річний школяр встановив вражаючий рекорд у FIFA 21
-
18:25Названий бюджетний фрукт, який поліпшує роботу мозку
-
18:13Стоматолог зруйнував популярний міф про чищення зубів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:40Гороскоп на 16 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:20Сіль для моря: дивіться трейлер української емоційної короткометражки про булінг
-
17:09Культова сцена з The Witcher 3 отримала смішний ремейк у стилі PS1: смішне відео
-
16:52Цей горіх виявився ефективним засобом від багатьох недуг
-
16:41Експерти назвали головні велнес-тренди 2021 року
-
16:21Rihanna закриває свій бренд Fenty: у чому причина
-
16:12Учені назвали жанр музики, під який неможливо розслабитися
-
15:511500-сильний Koenigsegg Regera "намалював" серце на снігу: відео
-
15:31alyona alyona розповіла про знайомство з новим бойфрендом і показала загадкову фотосесію
-
15:1570-річна актриса Джейн Сеймур розкрила секрет своєї ідеальної ваги
- 15 лютого
-
20:20Руді найкращі в ліжку: сексуальна модель розгнівала фанатів (18+)
-
17:20Сіль для моря: дивіться трейлер української емоційної короткометражки про булінг
-
14:50Тест на особистість: виберіть перо на картинці
-
11:25Челендж з простою вправою поламав мережу: на це здатні лише дівчата (відео)
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого
-
08:27Голос країни 11 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні на Стрітення: прогноз на 15 лютого
- 14 лютого
-
21:49Найкращі фільми, під які можна зайнятися сексом
-
18:55Дівчина тижня: розкута чемпіонка Кіра Джейн Естон, голі фото якої злили у мережу (18+)
-
15:55Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар
-
11:46Подарунок для книголюба: 5 варіантів, які прикрасять будь-яку книжкову полицю
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого
-
08:20Романтичний сніданок на День святого Валентина 2021
- 13 лютого
-
21:51Звабливий ангел: модель Ана Чері вразила прозорою сукнею (відео 18+)
-
19:22ТОП 20 пісень, які українці шукали в Shazam у лютому
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:46Десерт до Дня святого Валентина: 5 найсмачніших варіантів
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого
- 12 лютого
-
21:52Плейлист для сексу: 50 найкращих пісень для гарячої ночі
-
19:25Улюблені коктейлі Бонда, Лебовські, Поттера та інших: 10 рецептів чоловічих напоїв з кіно
-
16:22У фільмі та в мультфільмі: як виглядають діснеївські принцеси
-
13:45Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
-
11:25Відповідай на питання та отримай передбачення на Китайський Новий рік
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 лютого
-
07:15Названі авто з найгіршими результатами краш-тестів