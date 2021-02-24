Житель США зімітував власне викрадення, щоб прогуляти роботу

19-річний Брендон Соулс з міста Каса-Гранде (Арізона) інсценував власне викрадення, щоб прогуляти роботу. Про це хлопець розповів поліцейським, які розслідували його "викрадення".

Історія почалася ввечері 10 лютого, коли поліцейські виявили Соулса лежачим на землі біля водонапірної башти: руки його були зав'язані, а з рота стирчала хустка. Хлопець розповів, що його викрали двоє в масках, позбавили свідомості і викинули з машини.

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Поліція провела розслідування, але не знайшла доказів для свідчень Соулса. Передбачуваних викрадачів не зафіксувала жодна камера спостереження. Хлопець стверджував, що його викрали через величезні гроші, які його батько нібито заховав по всьому місту, але це виявилося неправдою.

Коли обман став очевидним, Соулс у всьому зізнався. Він сказав, що йому потрібен був привід не піти на роботу. Його заарештували за неправдиве повідомлення в поліцію. Також його звільнили з роботи.

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