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З "Джокера" вирізали епічну сцену з сусідкою: що в ній трапилось
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Фільм "Джокер" з Хоакіном Феніксом встиг справити значне враження на глядачів та критиків, а також потрапити у список номінантів на Оскар. Однак насправді стрічка позбулась кількох сцен. Про одну із них розповів сам режисер.
Режисер "Джокера" Тодд Філліпс зізнався, що фільм мав ще одну сцену з продовженням майже романтичної лінії Артура Флека з його сусідкою Софі. Яка ж доля насправді спіткала жінку – читайте далі.
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Обережно, спойлери! Якщо ви досі не переглянули фільм Джокер, то не радимо продовжувати читати цю новину.
Джокер 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:
Філліпс розповів, що спершу стрічка й справді мала сцену, яка розкривала деякі деталі щодо Софі. І справді, сюжет показує, що Артур насправді вигадав та сам повірив у те, що має стосунки з миловидною та вихованою сусідкою. Про це глядачі дізнаються тоді, коли Артур вривається до її квартири, а жінка нагадує, що він помилився дверима та просить покинути її дім. На цьому кадр завершується, а Флек розчаровано йде коридором. Тут у глядачів виникло питання: чи Джокер убив свою "кохану" чи ні?
"Він точно її не вбивав. Кажу це як режисер і сценарист. Це був такий лакмусовий папірець на його осудність. Більшість людей, з якими я розмовляв, вирішили, що він її не вбив, бо вона нічим його не нашкодила. Вирішили, що навіть те, що він був лиходієм, не заважало йому мати свої правила. Звісно ж, він не убив її", – наголошує Тодд.
Він також розповів, що у першій версії стрічки була сцена, яка більше розкриває стосунки з сусідкою Софі. Під час появи Джокера на шоу в Мюррея Франкліна мав з'явитись кадр, на якому Софі дивиться телевізор у себе вдома. Але сцену вирізали, щоб дотримувати лінії показу всіх подій саме від лиця Артура.
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