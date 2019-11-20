Чендлер з Друзів порівняв свій танець з танцем Джокера: фанати знайшли більше спільного

Щось у цьому однозначно є

Актор Меттью Перрі, який зіграв Чендлера у шалено популярному серіалі "Друзі", виклав у твіттер картинку, де порівнюється танець його героя і танець Джокера у виконанні Хоакіна Фенікса на сходах у Бронксі. Схожість вражає!

Перрі зізнався, що не знає, хто зробив колаж, але зазначив, що автору вдалося його повеселити.

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А ось так виглядає оригінальний танець Чендлера Бінга:

look at the original pic.twitter.com/WVnxVoNwTo — Irene (@irenedok_) November 16, 2019

Публікація актора зібрала понад 53 тисяч ретвітів і понад 228 тисяч лайків. При цьому прихильники актора помітили й інші подібності між Чендлером і Джокером:

Joker stole all his moves from Chandler Bing pic.twitter.com/GKSoM6EOxs — Oldreruns (@oldreruns) November 16, 2019

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