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Житель Китаю перевіз машину просто на велосипеді: епічне відео

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Житель Китаю перевіз машину просто на велосипеді: епічне відео - фото 1

Житель міста Харбін (Китай) надумав здати свій сіті-кар на утилізацію. Але легких шляхів чоловік не шукав, тож вирішив обійтися без послуги евакуатора. Дивіться, що з цього вийшло.

Як видно з відео на Youtube-каналі NowThisNews, умілець умудрився закріпити майже 3,5-метрове авто на відносно невеликому велосипеді. Так, китаєць перевіз свій Suzuki Alto Lapin на триколісному ровері, який хоч і призначений для різних вантажів, але точно не таких.

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Зафіксувавши автомобіль на велосипеді спеціальними ременями, чоловік попрямував через центр міста, де він привернув до себе чимало уваги очевидців.

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