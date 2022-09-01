Житель Китаю перевіз машину просто на велосипеді: епічне відео

Житель міста Харбін (Китай) надумав здати свій сіті-кар на утилізацію. Але легких шляхів чоловік не шукав, тож вирішив обійтися без послуги евакуатора. Дивіться, що з цього вийшло.

Як видно з відео на Youtube-каналі NowThisNews, умілець умудрився закріпити майже 3,5-метрове авто на відносно невеликому велосипеді. Так, китаєць перевіз свій Suzuki Alto Lapin на триколісному ровері, який хоч і призначений для різних вантажів, але точно не таких.

І ще: Іспанський горе-водій ледь не втопив свій розкішний Mercedes у морі: епічне фото

Зафіксувавши автомобіль на велосипеді спеціальними ременями, чоловік попрямував через центр міста, де він привернув до себе чимало уваги очевидців.

Читайте також: Спортивний Nissan потрапив в аварії просто на території дилерського центру: відео