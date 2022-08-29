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Іспанський горе-водій ледь не втопив свій розкішний Mercedes у морі: епічне фото
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Відчайдушні автовласники часто використовують свої автомобілі не за призначенням. Ось і цей водій розкішного седана Mercedes-Benz E-Class не розрахував можливості своєї машини.
Так, іспанський автолюбитель з міста Санта-Пола вирішив витягти свій човен із моря за допомогою Mercedes-Benz E-Class. Як пише El Periódico, седан не справився з завданням і ледь не потонув.
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Як видно з фото, яке опублікувало місцеве управління поліції, чоловік підігнав машину максимально близько до води, аби під'єднати причіп. Він розраховував на повний привод авто, але ця система не допомогла вибратися. Це й не дивно, адже зчеплення з мокрим піском практично відсутнє.
Скільки седан простояв у такому положенні – невідомо. Під час патрулювання середземноморського узбережжя його знайшли поліцейські. Вони викликали команду рятувальників, а водію виписали штраф у розмірі 751 євро, бо ж їзда на автомобілі пляжем заборонена.
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