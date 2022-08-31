Спортивний Nissan потрапив в аварії просто на території дилерського центру: відео

Мабуть, у кожного досвідченого водія траплялися дрібні або ж серйозні аварії. Від цього ніхто не застрахований. Але вкрай прикро, коли ДТП стається ще при виїзді автосалону.

Так, співробітник одного з дилерських центрів у Пуерто-Ріко (США) мав доставити спорткар Nissan Z його власнику, але щось пішло не так. Чоловік не впорався з керуванням та розтрощив новеньке авто, зіткнувшись з пікапом Ram. Відповідне відео з'явилося у Facebook.

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Внаслідок аварії Nissan отримав серйозні пошкодження: погнуте крило та двері з боку водія, відірвані ручка та дзеркало заднього виду, деформовано переднє колесо та капот, а в салоні автомобіля спрацювали подушки безпеки.

Дилери поки що не коментують цей інцидент.

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