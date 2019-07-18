Житель Індії 40 років не стриг і не мив волосся (фото)

Цей індус стверджує, що стригти волосся йому забороняє бог, який приходить уві сні. Його волосся, довжиною в кілька метрів, скуйовдилося в один величезний дред.

Житель індійського округу Мунгер 40 років не стриг волосся і не мив голову!

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До 63 років Сакал Дев Тудду відростив аномально довге волосся. За словами чоловіка, десь 40 років тому уві сні його волосся склалося в один дред. Індус сприйняв це як божественне благословення. Крім того, бог нібито приходить до нього уві снах і забороняє стригти волосся.

Виходячи на вулицю, він складає волосся на маківці і вкриває їх білою тканиною. Тудду не п'є, не курить і сповідує релігійні звички. У нього є дружина, шестеро дітей і семеро онуків. Протягом 31 року працює в департаменті лісового господарства і допомагає місцевим жителям лікувати безпліддя.

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