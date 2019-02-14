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Несподівана причина випадання волосся у чоловіків

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Облисіння у чоловіків може бути ознакою проблем зі здоров'ям - фото 1
Облисіння у чоловіків може бути ознакою проблем зі здоров'ям / MEN's LIFE

Кожна людина втрачає щодня приблизно 100 волосинок. Якщо їх випадання більш рясне, це може бути ознакою деяких проблем зі здоров'ям.

Раннє облисіння у чоловіків може свідчити про наявність хвороб серця. Навіть незначний стрес також може викликати проблеми із волоссям.

Спадковість
Випадання волосся зазвичай пов'язане з одним або декількома факторами. Одним з них є спадковість. Приблизно 95% чоловіків мають витончення волосся у результаті генів від батьків. Вчені вважають, що ген може впливати на чутливість волосяних фолікулів.

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Захворювання серця
Облисіння у чоловіків також може бути ознакою проблем зі здоров'ям, таких як ішемічна хвороба серця, рак простати, діабет, ожиріння і високий кров'яний тиск. У випадку рясного випадання волосся бажано проконсультуватися з лікарем.

Гормональні зміни
Ще одна причина рясного випадання волосся. Але, здебільшого, у жінок. Різні стани можуть викликати постійну або тимчасову втрату волосся через вагітність, пологи і менопаузи. Надлишок андрогенів у свою чергу може викликати випадання волосся.

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Джерело: webmd
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