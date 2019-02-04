Українка, яка 28 років не стригла волосся, показала нові фото

Одеська красуня Олена Кравченко пишається розкішними пасмами, завдяки яким її вже давно прозвали Рапунцель. Красуня розкрила свої секрети краси.

Дівчина встигає стежити не тільки за своїм зовнішнім виглядом, але і виховувати двох діточок.

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Дівчині 33 роки і востаннє своє волосся вона стригла ще в дитинстві, коли їй було п'ять років. Після цього одеситка почала його відрощувати і зараз довжина волосся досягає 198 сантиметрів!

Коси, що спадають на підлогу, фактично зробили дівчину знаменитістю в рідному місті. За словами одеситки, все це виключно завдяки мамі, яка закликала не стригтися. А щоб волосся швидше росло і не псувалося, Олена перестала користуватися феном і праскою для випрямляння, використовуючи тільки натуральні олійки і маски для підтримки здоров'я волосся.

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