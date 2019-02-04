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Українка, яка 28 років не стригла волосся, показала нові фото

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Коси зробили дівчину знаменитістю в рідному місті - фото 1
Коси зробили дівчину знаменитістю в рідному місті / Думская

Одеська красуня Олена Кравченко пишається розкішними пасмами, завдяки яким її вже давно прозвали Рапунцель. Красуня розкрила свої секрети краси.

Дівчина встигає стежити не тільки за своїм зовнішнім виглядом, але і виховувати двох діточок.

І ще: Художниця не стриже і не миє волосся більше 20 років

Дівчині 33 роки і востаннє своє волосся вона стригла ще в дитинстві, коли їй було п'ять років. Після цього одеситка почала його відрощувати і зараз довжина волосся досягає 198 сантиметрів!

Коси, що спадають на підлогу, фактично зробили дівчину знаменитістю в рідному місті. За словами одеситки, все це виключно завдяки мамі, яка закликала не стригтися. А щоб волосся швидше росло і не псувалося, Олена перестала користуватися феном і праскою для випрямляння, використовуючи тільки натуральні олійки і маски для підтримки здоров'я волосся.

Українка, яка 28 років не стригла волосся, показала нові фото - фото 305641

Українка, яка 28 років не стригла волосся, показала нові фото - фото 305642

Українка, яка 28 років не стригла волосся, показала нові фото - фото 305643

Українка, яка 28 років не стригла волосся, показала нові фото - фото 305644

Українка, яка 28 років не стригла волосся, показала нові фото - фото 305645

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Джерело: dumskaya
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