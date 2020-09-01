Житель Чернігівщини упіймав гігантського сома: вражаючі фото

У Чернігівській області рибалка виловив величезного сома. Своїм уловом чоловік похизувався у соціальних мереж. Гігантську рибу йому вдалося зловити в Десні.

Так, Микола Соломеник поділився шокуючими знімками величезного сома, вага якого становить аж 42 кілограми. Кадри улову з'явилися у групі "Риболовля в Чернігові та Чернігівській області" в Facebook.

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На опублікованих фотографіях видно, що сом в довжину трохи менше, ніж дорослий чоловік.

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