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У Бердянську дельфіни влаштували вражаючі ігри з відпочиваючими: відео

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У Бердянську дельфіни влаштували вражаючі ігри з відпочиваючими: відео - фото 1

У Бердянську дельфіни влаштували неймовірні гри з відпочиваючими на узбережжі Азовського моря. Тварини плавали між людьми і високо вистрибували, викликаючи незабутні емоції у людей.

Як видно з ролика, кілька дельфінів бризкалися, пустували й вистрибували на людей, викликаючи шквал позитивних емоцій та вересків у відпочиваючих.

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Цікаво, що в ігри з дельфінами у Запорізькій області повірили не всі користувачі. Дехто засумнівався через занадто чисту воду, як більше властива Чорному, а не Азовському морю.

"Вони повернулися", – підписала авторка відео у Facebook.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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