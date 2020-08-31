Мешканки Ірландії випадково зняли на відео найбільшу у світі медузу

Мешканки ірландського міста Корк під час плавання на каяку в графстві Мейо зустріли гігантську волосяну ціанею і зняли її на відео. На ролик з медузою звернуло увагу видання Irish Mirror.

Сестри Мейв (Maeve) і Іфа Конвей регулярно їздять на пляж в графстві Мейо під час літніх канікул. Нещодавно вони в черговий раз приїхали на відпочинок і відправилися плавати на каяку. Під час каякінгу сестри зіткнулися з величезною медузою. Мейв зняла морську істоту на камеру GoPro. Коли дівчата повернулися додому, вони зрозуміли, що це була волосяна ціанея – вид медуз, який вважається найбільшим у світі.

І ще: У Непалі знайшли золоту черепаху: фотофакт

Ми помітили волосяну ціанею, але не зрозуміли, що це таке, поки не повернулися додому і не подивилися зйомку ще раз. Вона була величезна, і ще щупальця були дуже довгими, хоча спочатку я цього не усвідомила, – сказала Мейв.

Ірландка пояснила, що вони з сестрою проводять досить багато часу на воді і регулярно бачать під час каякінгу морських котиків та інших незвичайних створінь, але раніше не зустрічали таких великих медуз.

Купол волосяної ціанеї досягає двох метрів, а щупальця витягуються на 20 метрів. Відомий екземпляр з щупальцями завдовжки 36,5 метра. Дотик до такої медузи може викликати у людини хворобливий висип, але не призведе до смерті.

Дивіться також: На відео показали дивовижного птаха, який може повернути голову на 360 градусів