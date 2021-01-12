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Житель Британії зробив пропозицію своїй коханій за допомогою безпілотного робота

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Житель Британії зробив пропозицію своїй коханій за допомогою безпілотного робота - фото 1

Розробник мобільних додатків з Британії Бен Хоган зробив пропозицію руки і серця за допомогою робота Starship, який доставляє продукти людям, що перебувають на самоізоляції в місті Мілтон-Кінс на південному сході Великобританії.

Так, оскільки роботи Starship дуже подобаються коханій Хогана, чоловік попросив компанію надіслати у переддень Різдва одну з машин з обручкою в місто Кемпстон. Бен зазначив, що не очікував позитивної відповіді на свою пропозицію.

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"У нас немає їх (роботів) тут, ми як раз за межами охоплення. Я не знаю, яку магію вони застосували, щоб змусити робота проїхати так далеко, але я дуже вдячний", – підкреслив він.

Бен і Шеррі почали зустрічатися перед першим локдауном у Великобританії. Дата їхнього весілля залежить від подальшої ситуації з коронавірусом у країні. Пара також сподівається, що робот Starship доставить їм кільця і ​​до вівтаря.

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Джерело: bbc
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