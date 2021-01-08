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Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись
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У стосунках часто трапляється так, що хтось із партнерів уміє робити красиві фото, а інший не розуміє, чому на нього ображаються. Якщо ви вважаєте, що це насправді рідкість, то зацініть підбірку знімків на тему "Я фотографую хлопця VS хлопець фотографує мене".
У кожного власне бачення краси, тож фотографія стає улюбленою справою далеко не всіх. Але у стосунках періодично потрібно робити знімки своєї половинки, якщо він чи вона про це просить.
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Не будемо натяками на те, що чомусь у хлопців рідко йдеться про естетику на світлинах, адже підбірка "Я фотографую хлопця VS хлопець фотографує мене" говорить сама за себе. Поки дівчата підбирають ідеальний ракурс та ловлять ідеальний момент для красивих знімків, то хлопці завжди готові зробити порцію епічних кадрів.
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