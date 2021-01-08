Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись

  • 2
Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 1

У стосунках часто трапляється так, що хтось із партнерів уміє робити красиві фото, а інший не розуміє, чому на нього ображаються. Якщо ви вважаєте, що це насправді рідкість, то зацініть підбірку знімків на тему "Я фотографую хлопця VS хлопець фотографує мене".

У кожного власне бачення краси, тож фотографія стає улюбленою справою далеко не всіх. Але у стосунках періодично потрібно робити знімки своєї половинки, якщо він чи вона про це просить.

І ще: До і після ремонту: ефектні дизайни помешкань, від яких важко відвести погляд

Не будемо натяками на те, що чомусь у хлопців рідко йдеться про естетику на світлинах, адже підбірка "Я фотографую хлопця VS хлопець фотографує мене" говорить сама за себе. Поки дівчата підбирають ідеальний ракурс та ловлять ідеальний момент для красивих знімків, то хлопці завжди готові зробити порцію епічних кадрів.

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442248

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442249

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442250

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442251

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442252

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442253

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442254

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442255

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442256

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442257

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442258

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442259

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442260

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442261

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442262

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442263

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442264

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442265

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442266

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442267

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442268

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442269

Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись - фото 442270

Читайте також: 2010 проти 2020: користувачі показують, які змінились за цей час (ефектні фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • Вчора, 09:21
  • 59283
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19.12.2020, 13:22
  • 691
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 1080
Загрузка...
Новини