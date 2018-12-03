Житель Британії побудував справжнє місто для мишей

У Великобританії чоловік на ім'я Сімон Делл побудував місто для мишей, яких він помітив у дворі власного будинку.

"Я був на вулиці, фотографував птахів в саду і зауважив, що щось рухається на землі. Я опустив туди камеру і був приємно шокований побачити маленьку милу мишку, яка стояла як сурикат серед свіжоскошеної трави", – розповів Делл.

І ще: Супрун розповіла, як домашні тварини можуть лікувати людей

Він взяв з дому арахіс, і чекав мишеня у дворі, щоб пригостити його. Коли тваринка кілька разів поверталася за смаколиком, то Сімон вирішив зробити для миші безпечне місце, щоб та могла ховатися.

"Спочатку була одна миша. У неї був надріз на вусі, і ми назвали її Джордж. Я зібрав кілька колод навколо коробки у формі будиночка для миші і покрив все це мохом і травою, щоб зробити невелике укриття", – зазначив Сімон.

Щоб мишей не зловили коти, чоловік зробив кілька металевих вставок в паркані. Зокрема, садом бігає маленький Джек Рассел Тер'єр, який не пускає котів у двір.

Сприятливі і безпечні умови, створені Сімоном, привели до появи ще одного мишеняти.

"Кілька днів по тому я помітив, що, схоже, мишей стало більше, ніж одна. Довго чекати не довелося – вони удвох прийшли за їжею", – розповів Делл.

За словами чоловіка, він часто фотографує дику природу. Тому він відчув, що якщо не зробить будинок для мишок і вони стануть жертвами кішок або інших тварин – це буде його вина.

Спочатку Делл побудував в колоді будинок для однієї миші, але в міру того, як збільшувалася кількість цих тварин, він збільшував кількість й кімнат. За словами фотографа, в будиночках є 2-3 шляхи, щоб вийти, якщо виникне така необхідність.

"Я підготував сховище до зими і збільшив місце в середині. Зараз я нарахував не більше п'яти мишей, і одна самка Мілдред виглядає вагітною, тому ми сподіваємося на поповнення ближче до Різдва", – поділився фотограф.

Варто зазначити, що до створення "селища" фотограф підходить з великим креативом. В якості житла для мишей виступають дерев'яні колоди, великі яблука, кокоси. А серед "будинків" розставлені іграшки, щоб вдихнути в місто "життя".

Читайте також: Фотограф зробив серію портретів курей, яких вирощують для проведення експериментів