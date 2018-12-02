Супрун розповіла, як домашні тварини можуть лікувати людей

Глава Міністерства освіти України Уляна Супрун розповіла, що домашні тварини здатні робити позитивний вплив на здоров'я людини. Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами глави МОЗ, тварини допомагають людям впоратися зі стресом, а власники кішок і собак менше схильні до серцево-судинних захворювань.

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"Дослідження показують, що власники кішок і собак мають менший ризик виникнення серцево-судинних захворювань. А в лікарнях пет-терапію застосовують в курсі лікування і реабілітації пацієнтів, які пережили сильний стрес", – зазначила Супрун.

Крім того, Супрун стверджує, що присутність домашньої тварини в будинку корисна для маленьких дітей, оскільки ранній контакт з деякими бактеріями допомагає краще формувати захисні реакції організму дитини. Особливо це стосується першого року життя дитини.

Однак чиновниця також попередила, що не варто забувати про базові правила гігієни, як миття рук.

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