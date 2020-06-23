Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Жираф влаштував погоню за джипом з туристами: курйозне відео

  • 16
Жираф влаштував погоню за джипом з туристами: курйозне відео - фото 1

Жираф погнався за джипом, в якому перебували туристи, і дуже сильно налякав людей. Пригода сталася в одному з африканських заповідників, а відео зняв і виклав в Twitter офіцер Індійської лісової служби Судха Рамен.

На кадрах видно, як тварина біжить за джипом з туристами. Жираф наздоганяє авто, випереджає його, стає посеред шляху і дивиться на пасажирів.

І ще: В австралійському зоопарку коала і вомбат подружилися під час карантину: миле відео

Водій, включивши задню передачу, починає знову втекти від дикої тварини. На цьому ролик обривається.

"Ніколи не зв'язуйтеся з жирафом. Подивіться відео, щоб дізнатися, наскільки сильні їхні ноги. Одним ударом вони можуть повалити будь-кого на землю. Вони біжать з величезною швидкістю з такою витонченістю", – прокоментував ролик офіцер Індійської лісової служби.

Читайте також: Реакція собаки на батут підкорила мережу: кумедне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8383
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 286
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 440
Загрузка...
Новини