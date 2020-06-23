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Жираф влаштував погоню за джипом з туристами: курйозне відео
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Жираф погнався за джипом, в якому перебували туристи, і дуже сильно налякав людей. Пригода сталася в одному з африканських заповідників, а відео зняв і виклав в Twitter офіцер Індійської лісової служби Судха Рамен.
На кадрах видно, як тварина біжить за джипом з туристами. Жираф наздоганяє авто, випереджає його, стає посеред шляху і дивиться на пасажирів.
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Водій, включивши задню передачу, починає знову втекти від дикої тварини. На цьому ролик обривається.
"Ніколи не зв'язуйтеся з жирафом. Подивіться відео, щоб дізнатися, наскільки сильні їхні ноги. Одним ударом вони можуть повалити будь-кого на землю. Вони біжать з величезною швидкістю з такою витонченістю", – прокоментував ролик офіцер Індійської лісової служби.
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