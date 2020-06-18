На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В австралійському зоопарку коала і вомбат подружилися під час карантину: миле відео
-
- 33
Через карантин Австралійський парк рептилій довелося закрити, тому тварини проводили час тільки один з одним і опікунами. І під час цього періоду коала Ельза і вомбат Надія (Hope) стали найкращими друзями.
Під час одного з прибирань вомбата помістили на територію коали – працівники парку хотіли почистити його клітку. Тварини одразу ж знайшли спільну мову і тепер практично не розлучаються.
І ще: Вчені знайшли ящірку, яку ніхто не бачив понад 130 років
"Ми дуже здивувалися їхній дружбі. Попри те, що ці види тварин пов'язані між собою, така поведінка для них дуже незвична", – розповідає Ден Рамсі, один з працівників парку рептилій.
Опікуни розповідають, що попри схожість, коали і вомбати мають і безліч відмінностей. Наприклад, коали їдять листя евкаліпта і лазять по деревах, а вомбати риють собі ями. Проте ці відмінності не завадили Ельзі і Надії сильно подружилися, а тому їм дозволяють проводити якомога більше часу разом.
Читайте також: З дрона зняли на відео міграцію 64 тисячі морських черепах: вражаючі кадри
-
10:30День ангела Ігоря 2020: значення імені та характер його власників
-
10:18Коли вирішив більше не заводити дітей: епічне відео
-
09:49Модель Victoria's Secret захопила ідеальними формами
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 червня
-
08:53Монахиня-воїн: трейлер нового серіалу від Netflix, який дивує
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
08:26Чому важливо прикриватись під час кашлю: відео
-
07:53В австралійському зоопарку коала і вомбат подружилися під час карантину: миле відео
-
07:33На продаж виставили колекцію вінтажних Cadillac
-
07:15Погода в Україні 18 червня: точний прогноз по містах
-
07:00Картинки з Днем ангела Ігоря 2020: листівки і відкритки з іменинами
- 17 червня
-
21:50Вібратори – медичний засіб та інші цікаві факти про секс, які вас приголомшать (18+)
-
21:225 крутих жестів на Android-смартфонах, про які більшість навіть не підозрювала
-
21:0018 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:51Одяг якого кольору слід носити, аби сподобатися жінкам
-
20:32Роберт Паттінсон розповів, хто з акторів надихнув його під час підготовки до ролі Бетмена
-
20:11Тест Маєрс-Бріггс: відповідайте на ці 4 питання і дізнайтесь свій тип особистості
-
19:57Бібліотека Amazon Prime Video поповнилася двома українськими фільмами
-
19:41Три рослинні продукти, які забезпечать організм білком
-
19:25У США випустять розмальовку за мотивами твітів Ілона Маска: фото
-
19:13Як карантин вплинув на сон: цікаве дослідження
-
18:58У мережі показали наслідки вирубки лісів в Карпатах: промовисті фото
-
18:44Як позбутися від свербіння після укусу комара: лайфхак з хвильовкою і рушником
-
18:32421 "конячка" під капотом: дивіться, як виглядає екстремальний родстер з карбону
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 червня
-
07:15Погода в Україні 18 червня: точний прогноз по містах
- 17 червня
-
21:50Вібратори – медичний засіб та інші цікаві факти про секс, які вас приголомшать (18+)
-
20:11Тест Маєрс-Бріггс: відповідайте на ці 4 питання і дізнайтесь свій тип особистості
-
18:1115 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими
-
16:00Як їздити в дощ: поради для безпечного водіння, які виручать вас на дорозі
-
14:14ТОП 5 смартфонів Samsung, які можна вигідно купити у 2020 році
-
11:46МакВелетень і Вільна бульба: смішні меми на підтримку мовної політики McDonald's
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 червня
-
07:17Погода в Україні 17 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
- 16 червня
-
21:45ТОП 5 секс-поз, які зовсім не подобаються чоловікам
-
19:30ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х
-
17:21Як змінилася брюнетка з найкрасивішими у світі очима Адріана Ліма: фото 18+
-
15:00ТЕСТ: Вгадайте казку за дорослим сюжетом!
-
12:44Переклад меню McDonald's для тих, хто не розуміє української чи англійської
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 16 червня
-
07:16Погода в Україні 16 червня: послаблення спеки та грози
- 15 червня
-
20:16Що корисніше: вишня чи черешня
-
18:1010 культових цитат Моніки Геллер з серіалу ДРУЗІ, які стали мемами
-
16:18Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
-
13:24Користувачі мережі показують свою найстарішу техніку, яка досі працює: 15 фото
-
11:40Україна відновлює міжнародне авіасполучення: куди вже можна полетіти
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 15 червня
-
07:27Погода в Україні 15 червня: точний прогноз на понеділок
- 14 червня
-
21:45Трендові чоловічі сонячні окуляри: 5 найкращих моделей