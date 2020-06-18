В австралійському зоопарку коала і вомбат подружилися під час карантину: миле відео

Через карантин Австралійський парк рептилій довелося закрити, тому тварини проводили час тільки один з одним і опікунами. І під час цього періоду коала Ельза і вомбат Надія (Hope) стали найкращими друзями.

Під час одного з прибирань вомбата помістили на територію коали – працівники парку хотіли почистити його клітку. Тварини одразу ж знайшли спільну мову і тепер практично не розлучаються.

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"Ми дуже здивувалися їхній дружбі. Попри те, що ці види тварин пов'язані між собою, така поведінка для них дуже незвична", – розповідає Ден Рамсі, один з працівників парку рептилій.

Опікуни розповідають, що попри схожість, коали і вомбати мають і безліч відмінностей. Наприклад, коали їдять листя евкаліпта і лазять по деревах, а вомбати риють собі ями. Проте ці відмінності не завадили Ельзі і Надії сильно подружилися, а тому їм дозволяють проводити якомога більше часу разом.

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